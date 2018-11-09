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Василий Ломаченко посетит бой Усик-Беллью в Манчестере

15:54, 09 ноября 2018
Бокс
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Боксеры Усик и Ломаченко встретились в Манчестере с футболистом Зинченко / sport.ua

Ломаченко и Усик стараются не пропускать поединки друг друга, сообщает Sport.ua.

Ранее Ломаченко сопровождал Усика в Манчестере на официальной пресс-конференции, посвященной предстоящему бою. В Манчестере боксеры также встретились с игроком «МанСити» и сборной Украины по футболу Александром Зинченко.

Отметим, что отец Василия Ломаченко – Анатолий - тренировал Усика перед поединком с россиянином Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии, когда украинец выиграл и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 

Поединок Александр Усик – Тони Беллью состоится в субботу, 10 ноября в Манчестере на «Манчестер Арена». На кону будут стоять все титулы чемпиона мира в тяжелом весе, которые сейчас принадлежат Усику.

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Новость в сюжете: Бой Усик - Беллью
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