Василий Ломаченко посетит бой Усик-Беллью в Манчестере

Чемпион мира в легкой весовой категории по версии WBA и друг Усика будет присутствовать на бое тяжеловесов.

Василий Ломаченко поддержит своего кума Александра Усика в Манчестере во время боя с Тони Беллью.

Ломаченко и Усик стараются не пропускать поединки друг друга, сообщает Sport.ua.

Ранее Ломаченко сопровождал Усика в Манчестере на официальной пресс-конференции, посвященной предстоящему бою. В Манчестере боксеры также встретились с игроком «МанСити» и сборной Украины по футболу Александром Зинченко.

Отметим, что отец Василия Ломаченко – Анатолий - тренировал Усика перед поединком с россиянином Муратом Гассиевым в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии, когда украинец выиграл и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Поединок Александр Усик – Тони Беллью состоится в субботу, 10 ноября в Манчестере на «Манчестер Арена». На кону будут стоять все титулы чемпиона мира в тяжелом весе, которые сейчас принадлежат Усику.