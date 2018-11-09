Президент лиги профибокса Украины Завьялов: Усик даст Беллью вымахаться, а потом побьет

Михаил Завьялов считает, что Усик досрочно победит Тони Беллью.

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьяловал дал прогноз относительно победителя и хода боя Усик – Беллью.

"Беллью – непростой соперник. До бокса он занимался кикбоксингом, где провел 104 поединка, из которых выиграл 100. В профессиональном боксе он боксировал за титул чемпиона мира в полутяжелом весе, а потом перешел в первый тяжелый, где добился больших успехов – стал чемпионом мира. Затем он перешел в супертяжелый вес, где дважды выиграл у Дэвида Хэя, - дал прогноз Завьялов в интервью boxingnews.com.ua.

Беллью обладает нокаутирующим ударом, он корявый боксер, и он сделает все возможное, чтобы выиграть и стать абсолютным чемпионом.

Но, тем не менее, я считаю, что он не представляет особой опасности для Саши Усика. Мне кажется, что первые раунды Беллью будет идти вперед, будет выбрасывать много ударов… Во многих боях ему удавалось попадать этими ударами, а поскольку он прирожденный нокаутер – боксеры падали и проигрывали.

Но, на мой взгляд, технически настолько выше Усик, что он даст ему первые раунды вымахаться, а потом в своей манере переиграет, перебьет, а особенно часто будет проходить его левый прямой. Думаю, что в седьмом, восьмом или девятом раунде бой будет остановлен – Саша Усик выиграет техническим нокаутом. Вот таков мой прогноз, но, как говорят, в боксе нельзя ни на секунду отворачиваться, поскольку пропустишь все самое интересное. В боксе все может решить один удар, особенно в тяжелых весовых категориях. Поэтому Усику нужно быть предельно внимательным и сконцентрированным, а интеллекта, скорости и техники Саше не занимать.

Я верю в победу Усика, причем в яркую победу. А побеждать ему нужно ярко, чтобы завоевать симпатии зрителей – ведь центр мирового бокса сейчас переместился в Великобританию, и главной целью Усика является бой с Энтони Джошуа".

Ранее Усик заявил, что Беллью - самый сильный соперник в его карьере.

Как сообщал УНИАН, Александр Усик проведет защиту титулов в бою против Тони Беллью 10 ноября в Манчестере.