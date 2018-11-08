Усик: Беллью – самый сильный соперник в моей карьере

Украинский боксер поделился мнением о своем сопернике накануне боя.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции накануне боя с британцем Тони Беллью поделился ожиданиями от поединка.

«Я очень вдохновлен, мне очень нравится атмосфера в Англии, в Манчестере. Я когда-то мог мечтать о том, чтобы просто побывать в Англии, даже не о том, чтобы боксировать. А в субботу я здесь буду боксировать. Я такой довольный, как маленький ребенок, который получил «киндер-сюрприз», - цитирует украинского чемпиона Sport.ua.

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«Беллью очень опасный парень. Ростом как я, весом как я. Очень злой. На данный момент это самый сильный мой оппонент

Я со своей стороны буду боксировать – делать то, что я люблю. Самое главное, что и со стороны Тони, и с моей стороны есть желание проявить себя. Так что получится невероятно красивый поединок», - сказал Усик.

Как сообщал УНИАН, поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября 2018 года в Манчестере на стадионе «Манчестер Арена».

Для Тони Беллью это будет последний поединок в карьере – вне зависимости от результата боя с Усиком британец повесит перчатки на гвоздь.