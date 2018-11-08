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Усик и Белью провели открытую тренировку (фото)

11:41, 08 ноября 2018
Бокс
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Усик завершает подготовку к бою с Белью / К2

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его соперник Тони Белью продемонстрировали свою физическую форму накануне поединка, где на кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA, IBF и пояс журнала The Ring, принадлежащие Александру.

Медиа-мероприятие состоялось в Национальном музее футбола в Манчестере на глазах многочисленных фанатов и представителей СМИ.

Сегодня боксеры проведут финальную пресс-конференцию перед боем.

Как сообщал УНИАН, бой Усик - Белью состоится в субботу, 10 ноября, в Манчестере.

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Теги: #Усик абсолютный чемпион мира#Усик против Беллью