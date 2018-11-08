Усик и Белью провели открытую тренировку (фото)
11:41, 08 ноября 2018Бокс
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Бой Усика и Белью состоится уже в ближайшую субботу.
Усик завершает подготовку к бою с Белью / К2
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его соперник Тони Белью продемонстрировали свою физическую форму накануне поединка, где на кону будут стоять титулы WBC, WBO, WBA, IBF и пояс журнала The Ring, принадлежащие Александру.
Медиа-мероприятие состоялось в Национальном музее футбола в Манчестере на глазах многочисленных фанатов и представителей СМИ.
Сегодня боксеры проведут финальную пресс-конференцию перед боем.
Как сообщал УНИАН, бой Усик - Белью состоится в субботу, 10 ноября, в Манчестере.
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