Стало известно время и место следующих поединков Беринчика и Малиновского
Чемпион Европы по боксу в полулегком весе Олег Малиновский и обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик вернутся на ринг 22 декабря.
Об этом сообщает Luckypunchnet.
Поединки пройдут в рамках вечера бокса на арене «Терминал» в Броварах.
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Соперники этих боксеров и другие участники шоу пока неизвестны.
С 15 октября Беринчик приступил к тренировкам и уже в декабре проведет добровольную защиту пояса WBO Oriental.
При этом еще в августе у боксера была травма, из-за которой ему пришлось воздержаться от интенсивных нагрузок. Отметим, что в это же время боксер принимал участие в танцевальном телешоу "Танцы со звездами".
Последний бой Малиновского, который состоялся в июне этого года, закончился победой украинца над колумбийцем Уоллингтоном Оробио.