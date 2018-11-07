Стало известно время и место следующих поединков Беринчика и Малиновского

Денис Беринчик и Олег Малиновский проведут следующие бои 22 декабря.

Чемпион Европы по боксу в полулегком весе Олег Малиновский и обладатель пояса WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик вернутся на ринг 22 декабря.

Об этом сообщает Luckypunchnet.

Поединки пройдут в рамках вечера бокса на арене «Терминал» в Броварах.

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Соперники этих боксеров и другие участники шоу пока неизвестны.

С 15 октября Беринчик приступил к тренировкам и уже в декабре проведет добровольную защиту пояса WBO Oriental.

При этом еще в августе у боксера была травма, из-за которой ему пришлось воздержаться от интенсивных нагрузок. Отметим, что в это же время боксер принимал участие в танцевальном телешоу "Танцы со звездами".

Последний бой Малиновского, который состоялся в июне этого года, закончился победой украинца над колумбийцем Уоллингтоном Оробио.