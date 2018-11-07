Ломаченко на фоне шикарных пейзажей готовится к первому в карьере объединительному бою

8 декабря украинец встретится с Хосе Педрасой.

Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBO Хосе Педрасы.

На своей странице в украинский Instagram чемпион показал, как проводит тренировки на пляже.

Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Это будет первый в карьере объединительный поединок украинца. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком дивизионе.

Напомним, Хосе Педраса также показал свою подготовку к бою против Ломаченко (видео).