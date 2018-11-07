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Ломаченко на фоне шикарных пейзажей готовится к первому в карьере объединительному бою

16:31, 07 ноября 2018
Бокс
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Instagram Василия Ломаченко

На своей странице в украинский Instagram чемпион показал, как проводит тренировки на пляже. 

Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Это будет первый в карьере объединительный поединок украинца. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком дивизионе.

Напомним, Хосе Педраса также показал свою подготовку к бою против Ломаченко (видео).

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Теги: #Василий Ломаченко