Ломаченко на фоне шикарных пейзажей готовится к первому в карьере объединительному бою
16:31, 07 ноября 2018Бокс
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8 декабря украинец встретится с Хосе Педрасой.
Instagram Василия Ломаченко
Чемпион мира WBA в легком весе Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою против обладателя титула WBO Хосе Педрасы.
На своей странице в украинский Instagram чемпион показал, как проводит тренировки на пляже.
Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Это будет первый в карьере объединительный поединок украинца. На кону будут стоять пояса WBA и WBO в легком дивизионе.
Напомним, Хосе Педраса также показал свою подготовку к бою против Ломаченко (видео).
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