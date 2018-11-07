Кличко: бой с Джошуа показал, что моя ошибка была в одержимости

Украинец вновь вспомнил свой последний поединок на профессиональном ринге.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по боксу украинец Владимир Кличко рассказал об уроках, которые он вынес из поражения от британца Энтони Джошуа:

«Я многое о себе узнал в этом проигранном поединке. Я был действительно одержим целью вернуть пояса обратно в свои руки. Мне не удалось этого сделать, но я победил, проиграв этот бой.

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Я выиграл множество боев и титулов, объединял титулы, но никогда не сталкивался с тем, что зрители и фаны примут меня проигравшим. Это была отличная ночь, болельщики были в восторге, Энтони и я - тоже. Я не победил, это был хороший урок для меня. Хороший урок, чтобы узнать, что ошибка была в одержимости», - заявил Владимир Кличко в интервью FAIR GAME.

Напомним, Кличко-младший проиграл в апреле 2018 года на лондонском "Уэмбли" британцу Энтони Джошуа и вскоре после этого заявил об окончании спортивной карьеры.