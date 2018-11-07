10 ноября состоится премьера фильма об Усике "Абсолютный чемпион"

Фильм можно будет увидеть в украинских кинотеатрах.

10 ноября перед боем за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между Александром Усиком и британцем Тони Белью в кинотеатрах Украины состоится премьера фильма об украинце «Абсолютный чемпион».

Трейлер документального фильма:

Бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, рассудит Терри О’Коннор из Великобритании.

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». Стадион вмещает 21 тысячу зрителей.