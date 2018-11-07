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Усик: ненавижу, когда люди называют меня звездой, я считаю свою жизнь жизнью монаха

12:07, 07 ноября 2018
Бокс
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Александр Усик / УНИАН

«Ненавижу, когда люди называют меня звездой, потому что я не считаю себя звездой. Если вы хотите быть великолепным в том, что делаете, вам действительно нужно ограничивать себя, поэтому я считаю свою жизнь жизнью монаха. Если вы посадите человека в подвал, тогда есть большая вероятность, что он выйдет из этого подвала в качестве чемпиона.

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Во время моей карьеры все мои самые важные победы были на территориях противника, поэтому поддержка британских болельщиков Тони Белью не сильно меня беспокоит. Я также понимаю, что британские болельщики ценят бокс, и они в первую очередь будут болеть за прекрасный бокс», – сказал Усик, которого цитирует Sky Sports

Бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, рассудит Терри О’Коннор из Великобритании.

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». Стадион вмещает 21 тысячу зрителей.

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Теги: #Александр Усик#бой Усик - Белью