Усик: ненавижу, когда люди называют меня звездой, я считаю свою жизнь жизнью монаха

Украинский чемпион заявил, что поддержка британских болельщиков Тони Белью не сильно его беспокоит.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал рассказал о подготовке к бою с британцем Тони Белью.

«Ненавижу, когда люди называют меня звездой, потому что я не считаю себя звездой. Если вы хотите быть великолепным в том, что делаете, вам действительно нужно ограничивать себя, поэтому я считаю свою жизнь жизнью монаха. Если вы посадите человека в подвал, тогда есть большая вероятность, что он выйдет из этого подвала в качестве чемпиона.

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Во время моей карьеры все мои самые важные победы были на территориях противника, поэтому поддержка британских болельщиков Тони Белью не сильно меня беспокоит. Я также понимаю, что британские болельщики ценят бокс, и они в первую очередь будут болеть за прекрасный бокс», – сказал Усик, которого цитирует Sky Sports.

Бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, рассудит Терри О’Коннор из Великобритании.

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». Стадион вмещает 21 тысячу зрителей.