Усик в Манчестере: Мне бы в душик да покушать, а о Белью подумаю в субботу вечером

Спортсмен отметил что провел отличную подготовку и полностью готов к субботнему бою.

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) прибыл в Манчестер, где в субботу вечером состоится защита титулов против экс-чемпиона мира из Британии Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Телеканал Sky Sports взял у Александра флеш-интервью по прибытию в Англию, сообщает SportOnline.

- Я на данный момент о Тони Беллью не думаю. Я вот сейчас приехал… Мне бы разместиться, в душик да покушать. А думать о Тони Белью я буду в субботу вечером, - начал Усик беседу.

- Мой лагерь был хорош. Вся подготовка прошла хорошо. Я великолепно чувствую себя. Я чувствую себя здоровым и уверенным.Дай бог, чтобы это было лучшее выступление в карьере, чтобы это был лучший вечер в моей карьере на данный момент, - добавил украинский чемпион мира.

- Это будет новая ступень. Я бы не сказал, что это будет больше чем финал Суперсерии, но эта ступенька будет в Британии. Я хотел это сделать. Мы в субботу всё увидим. Я не люблю много разговаривать, потому что тот, кто много говорит — мало делает. Я буду мало разговаривать и постараюсь делать больше.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье в Манчестере состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, в котором украинец Александр Усик будет отстаивать свои титулы в поединке против Тони Белью из Великобритании.