Усик прибыл в Великобританию на бой с Белью

Поединок, в котором Усик будет защищать звание абсолютного чемпиона мира, состоится 10 ноября в Манчестере.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прилетел в Великобританию на поединок с британцем Тони Белью.

Об этом сообщается на фан-странице Усика в Facebook.

Напомним, что бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, рассудит Терри О’Коннор из Великобритании.

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». Стадион вмещает 21 тысячу зрителей. На данный момент удалось реализовать 20 тысяч билетов.