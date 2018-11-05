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Усик прибыл в Великобританию на бой с Белью

17:42, 05 ноября 2018
Бокс
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Facebook Александра Усика

Об этом сообщается на фан-странице Усика в Facebook.

Напомним, что бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, рассудит Терри О’Коннор из Великобритании.

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». Стадион вмещает 21 тысячу зрителей. На данный момент удалось реализовать 20 тысяч билетов.

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Теги: #бой Усик - Белью