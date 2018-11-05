Усик прибыл в Великобританию на бой с Белью
17:42, 05 ноября 2018Бокс
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Поединок, в котором Усик будет защищать звание абсолютного чемпиона мира, состоится 10 ноября в Манчестере.
Facebook Александра Усика
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прилетел в Великобританию на поединок с британцем Тони Белью.
Об этом сообщается на фан-странице Усика в Facebook.
Напомним, что бой, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, рассудит Терри О’Коннор из Великобритании.
Поединок состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena». Стадион вмещает 21 тысячу зрителей. На данный момент удалось реализовать 20 тысяч билетов.
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