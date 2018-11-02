Поединок Усик - Белью в Манчестере посетят свыше 600 украинцев

​​​​​​​Основная часть украинских фанов - представители диаспоры в Великобритании.

Бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и бывшим чемпионом мира британцем Тони Белью посетят свыше 600 украинцев.

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

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Основная часть украинских фанов - представители диаспоры в Великобритании. Из Лондона в Манчестер, где состоится поединок, 10 ноября отправится около 350 болельщиков украинца. Также забронированы два автобуса по маршруту Лондон – Манчестер – Лондон. Кроме того, более 150 украинцев прибудут в Великобританию из Украины.

Также в Манчестер приедут украинцы из Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Франции, Голландии, Германии, Чехии, Польши и других стран Европы.

Напомним, на бой Усик – Белью продано более 20 тысяч билетов, арена вмещает 21 тысячу зрителей.