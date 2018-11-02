В Украине создали первую в мире женскую лигу бокса

Украинская команда женской лиги бокса проведет первый матч 19 декабря в киевском Дворце спорта.

В Киеве презентовали первую в мире женскую лигу бокса. В рамках лиги украинская команда U.Lions будет проводить поединки с представительницами других стран.

Как сообщает "Трибуна", президентом лиги женского бокса и главным тренером команды U.Lions стал Владимир Богатыренко, вице-президентом проекта и генеральным менеджером команды – Мирослава Пеганова, капитан команды U.Lions – Иванна Крупеня.

Читайте такжеВпервые представительница женского бокса получила награду Лучшего спортсмена месяца

Всего в состав U.Lions вошли 9 украинских боксерок: Анна Охота, Татьяна Коб, Иванна Крупеня, Снежана Холодкова, Екатерина Роговая, Анна Охрей, Анна Лысенко, Мария Боруца, Татьяна Шевченко.

Первый матч пройдет 19 декабря в Киеве во Дворце Спорта против команды Польши.

Планируется проведение еще трех матчевых встреч с командами разных стран в 2019 году.

Проект рассчитывают вывести на международный уровень в 2020 году.

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко и Василий Ломаченко вошли в число величайших боксеров ХХI века.