На бое украинца Усика и британца Белью будет работать английский рефери
10:56, 02 ноября 2018Бокс
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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится 10 ноября.
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Стало известно имя рефери, который будет работать на бое за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Белью.
По информации Sky Sports, поединок обслужит соотечественник Белью - Терри О’Коннор.
Бой Усик - Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все пояса украинца.
Как сообщал УНИАН, Тони Белью при подготовке к поединку сбросит 13 килограмм лишнего веса.
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