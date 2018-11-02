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На бое украинца Усика и британца Белью будет работать английский рефери

10:56, 02 ноября 2018
Бокс
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facebook.com/akrassyuk

Стало известно имя рефери, который будет работать на бое за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тони Белью.

По информации Sky Sports, поединок обслужит соотечественник Белью - Терри О’Коннор.

Бой Усик - Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все пояса украинца.

Как сообщал УНИАН, Тони Белью при подготовке к поединку сбросит 13 килограмм лишнего веса.

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Теги: #бой Усик - Белью