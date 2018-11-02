Украинский боксер проведет бой в андеркарте поединка Усик - Белью

В случае победы в Манчестере Дмитрий Митрофанов подпишет контракт с компанией K2 Promotions.

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов проведет свой следующий поединок в андеркарте боя Александр Усик – Тони Белью, который состоится в Манчестере 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба компании K2 Promotions.

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На профессиональной арене Митрофанов провел до этого два боя и в обоих одержал победу, в том числе один раз нокаутом. Соперником 28-летнего украинца 10 ноября станет голландец Джино Кантерс (5 побед и 2 поражения на профи-ринге). В случае победы в Манчестере Митрофанов подпишет контракт с компанией K2 Promotions.

Отметим, что менеджером Митрофанова является Эгис Климас, который также ведет дела Василия Ломаченко, Александра Усика, Александра Гвоздика и других.

Как сообщал УНИАН, на поединок Усик - Белью продано более 20 тысяч билетов.