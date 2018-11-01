На бой Усик – Белью продано более 20 тысяч билетов

На британских билетных сервисах пропуска продаются по цене, в несколько раз превышающей стартовую.

10 ноября в Манчестере на стадионе «Manchester Arena» абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик встретится с британцем Тони Белью.

На данный момент на поединок реализовано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов от вместимости арены. Об этом сообщает портал klitschko-brothers.com.

Сейчас купить билеты можно на специализированных британских билетных сервисах по цене, в несколько раз превышающей стартовую.

Читайте такжеБелью сбросит 13 килограмм перед боем с Усиком

Стоимость билетов - от 40 до 800 фунтов стерлингов. Самые дешевые пропуска были раскуплены в считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене до четырех номиналов. Например, билеты с номиналом в 40 фунтов можно приобрести по 150.

Многофункциональная "Manchester Arena" является одной из самых крупных крытых арен Европы и мира. Здесь проводили свои бои Майк Тайсон, Дэвид Хэй, Джо Кальзаге, Рикки Хаттон, Амир Хан. Арена принимала матчи олимпийского турнира по баскетболу в 2012 году, чемпионат мира-2008 по водным видам спорта, Игры Содружества-2002. На арене проводили концерты U2, The Rolling Stones, Lady Gaga, Мадонна и Лучано Паваротти.

Напомним, что на кону боя Усик - Белью будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте (тяжелом весе). Победителю достанутся четыре чемпионских пояса – по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.