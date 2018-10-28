Украинец Деревянченко проиграл бой за пояс чемпиона мира Джейкобсу решением судей

Один судья отдал предпочтение в равном бою украинцу, однако двое других были на стороне американца.

Украинский боксер Сергей Деревянченко не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе в поединке против американца Даниэля Джейкобса.

Об этом сообщает HBO Boxing.

Бой состоялся в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden и длился все отведенные 12 раундов. Поединок шел с переменным успехом. В первом раунде Джейкобс заставил украинца коснуться настила ринга рукой – судья отсчитал нокдаун.

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Во втором раунде Деревянченко попытался перехватить инициативу – и хорошо достал Джейкобса комбинацией из трех ударов. Украинец периодически доставал соперника и в дальнейшем, но Джейкобс умело работал в защите на дальней дистанции.

В результате поединок прошел всю дистанцию, и победитель определился по очкам судей. Двое судей отдали победу американцу (115:112), а один – Деревянченко (114:113).

Джейкобс завоевал вакантный пояс IBF в среднем весе.

Это первое поражение украинца Сергея Деревянченко на профессиональном ринге.