Чемпион мира WBO Педраса: Ломаченко никогда прежде не дрался с таким бойцом как я

Хосе Педраса уверен, что создаст проблемы украинцу в очном объединительном бою за чемпионские титулы.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Хосе Педраса продолжает настаивать на том, что с таким бойцом как он Ломаченко ранее в ринге не встречался.

"Если говорить о технике, то ранее Ломаченко никогда прежде не дрался с таким бойцом как я. Поскольку бой состоится в Нью-Йорке, у меня будет огромная армия болельщиков. В зале будет полно соотечественников-пуэрториканцев", - приводит слова Педрасы Isport.

"Ожидайте от меня еще более сфокусированного боя. Еще более умного Педрасу. В этот вечер я покажу все, на что способен", – уверяет соперник украинца.

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко – Педраса пройдет 8 декабря.

Ранее Ломаченко провел открытую тренировку и заявил, что легкий вес – не идеальная категория для него, но он здесь намерен задержаться.