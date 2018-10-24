Украинец Деревянченко проведет бой за пояс чемпиона мира с американцем Джейкобсом в Нью-Йорке (видео)

На кону поединка, который пройдет в воскресенье в Madison Square Garden в Нью-Йорке, – вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

В воскресенье, 28 октября, в 06:25 по киевскому времени зрители увидят прямую трансляцию из США поединка между непобежденным украинским боксером Сергеем Деревянченко и американцем Даниэлем Джейкобсом.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер".

На кону боя, который пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, – вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Отметим, что за бой с Джейкобсом Деревянченко получит самый большой гонорар в карьере.

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Украинец одержал победу во всех 12 поединках в профессиональной карьере, 10 из них закончились нокаутом. Его соперник – Даниэль Джейкобс – провел 36 боев, потерпев 2 поражения.

Любопытно, что у боксеров – общие наставники. После переезда Деревянченко в США его тренерами стали Андре Розье и Гэри Старк, которые также тренируют Джейкобса. Боксеры долгое время делили один зал, провели более 300 раундов совместных спаррингов.

Накануне Сергей Деревянченко провел открытую тренировку под руководством тренера Гэри Старка.

Видеообзор тренировки от HitFirstBoxing: