19-летний брат Тайсона Фьюри проведет дебютный бой в профессиональном боксе

Томми Фьюри проведет первый поединок 19 декабря в Манчестере

Младший брат экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (27-0, 19 КО) Томми Фьюри решил пойти по стопам звездного родственника и уже 22 декабря в возрасте 19-ти лет дебютирует в профессионалах.

Промоутером Томми будет Фрэнк Уоррен, который работает с Тайсоном, сообщает Xsport.

Фьюри-младший начнет выступления в полутяжелом дивизионе, тренировать его будет Рикки Хаттон.

Своими размышлениями по поводу будущего дебюта Томми Фьюри поделился на странице в Instagram.

«Нужно держать марку, с таким-то братом. У него большое имя, но я не чувствую давления из-за этого, ведь собираюсь заслужить собственное реноме в боксе. Да, я провел всего 12 боев в любителях. Я выходил в финал чемпионата страны и дважды выиграл первенство северного региона. В общем, я неплохо себя проявил. Любительский и профессиональный бокс - это разные вещи. Я постоянно спаррингую со своим кузеном Хьюи Фьюри и его товарищами, поэтому больше ориентирован именно на профессиональную манеру.

Я хочу стать чемпионом мира. Думаю, каждый, кто переходит в профессионалы, должен ставить такую цель. Я не хочу драться со слабыми соперниками, мне нужен прогресс в уровне оппозиции каждый раз, когда я буду выходить в ринг. Я хочу сражаться с теми, кто будет давать отпор и делать бой конкурентным».

Напомним, что сам Тайсон Фьюри следующий бой проведет 1 декабря против Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО) за титул чемпиона мира.