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Педраса показал свою подготовку к бою против Ломаченко (видео)

12:16, 19 октября 2018
Бокс
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Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся в ринге 8 декабря / BoxingScene

Чемпион мира по боксу по версии WBO Хосе Педраса активно готовится к бою против украинца Василия Ломаченко, который является чемпионом мира по версии WBA.

Свою подготовку Педраса показал в видеоролике, который опубликовал Luckypunch.net.

Объединительный поединок, напомним, пройдёт 8 декабря в Нью-Йорке 

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Теги: #бокс#следующий бой Ломаченко#бой Ломаченко - Педраса