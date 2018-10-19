Педраса показал свою подготовку к бою против Ломаченко (видео)

Титульный поединок состоится 8 декабря В Нью-Йорке.

Чемпион мира по боксу по версии WBO Хосе Педраса активно готовится к бою против украинца Василия Ломаченко, который является чемпионом мира по версии WBA.

Свою подготовку Педраса показал в видеоролике, который опубликовал Luckypunch.net.

Объединительный поединок, напомним, пройдёт 8 декабря в Нью-Йорке