Педраса показал свою подготовку к бою против Ломаченко (видео)
12:16, 19 октября 2018Бокс
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Титульный поединок состоится 8 декабря В Нью-Йорке.
Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся в ринге 8 декабря / BoxingScene
Чемпион мира по боксу по версии WBO Хосе Педраса активно готовится к бою против украинца Василия Ломаченко, который является чемпионом мира по версии WBA.
Свою подготовку Педраса показал в видеоролике, который опубликовал Luckypunch.net.
Объединительный поединок, напомним, пройдёт 8 декабря в Нью-Йорке
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