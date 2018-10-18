Белью сбросит 13 килограмм перед боем с Усиком

Британец уверен в том, что отберет чемпионские пояса у украинца.

Бывший чемпион мира по боксу британец Тони Белью заявил, что ради боя с украинцем Александром Усиком ему нужно согнать больше 13 килограмм веса.

«9 ноября на взвешивании перед боем вы увидите, как в подготовке к поединку я сброшу 30 фунтов (13,6 кг. - УНИАН). Но это ерунда. Это не важно. Вес, диета - все это не важно. Важен только сам бой. Возможность стать абсолютным чемпионом мира. Только лишь это имеет значение.

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Плевать на вес, плевать на то, насколько Усик хорош, плевать на всю ту чушь, которую он несет. Он говорит, что в ринге становится невидимым? Плевать на это. Важно только лишь то, что произойдет 10 ноября в ринге. Не важно, как я буду выглядеть на весах. Будут ли у меня красивые, накачанные мускулы, здоровенные банки. Это все не важно. Важно то, что после 10 ноября я уеду домой с четырьмя чемпионскими поясами. Я сделаю это», - заявил Белью в интервью Sky Sports.

Напомним, что бой Усик – Белью состоится 10 ноября в Манчестере. На кону будут стоять все пояса украинца.