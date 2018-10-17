Владимир Кличко и Ломаченко вошли в число величайших боксеров ХХI века

Свою версию рейтинга величайших боксеров представил портал Max Boxing.

Украинцы Владимир Кличко и Василий Ломаченко были названы лучшими боксерами в XXI веке в своих весовых категориях по версии портала Max Boxing.

Владимир Кличко стал лучшим в тяжелом весе, в котором владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и поясом журнала The Ring.

Василия Ломаченко признали лучшим в полулегком весе. Украинец был чемпионом мира по версии WBO в этой весовой категории, но в этом году поднялся в легкий вес. Ломаченко провел в полулегком весе пять поединков, завершив все досрочно.

Лучшие боксеры XXI века в своих весовых категориях по версии Max Boxing:

Тяжелый вес – Владимир Кличко

Полутяжелый вес – Рой Джонс-младший

Суперсредний вес – Андре Уорд

Средний вес – Бернард Хопкинс

Первый средний вес – Рональд Райт

Полусредний вес – Флойд Мэйвезер-младший

Первый полусредний вес – Теренс Кроуфорд

Легкий вес – Хуан Мануэль Маркес

Полулегкий вес – Василий Ломаченко

Первый полулегкий вес – Крис Джон

Легчайший вес – Мэнни Пакьяо

Первый легчайший вес – Шинсуке Яманака

Второй наилегчайший вес – Наойя Инуэ

Наилегчайший вес – Роман Гонсалес

Первый наилегчайший вес – Донни Ньетес

Минимальный вес – Ванхенг Менайотин