Владимир Кличко и Ломаченко вошли в число величайших боксеров ХХI века
Украинцы Владимир Кличко и Василий Ломаченко были названы лучшими боксерами в XXI веке в своих весовых категориях по версии портала Max Boxing.
Владимир Кличко стал лучшим в тяжелом весе, в котором владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO, WBA и поясом журнала The Ring.
Василия Ломаченко признали лучшим в полулегком весе. Украинец был чемпионом мира по версии WBO в этой весовой категории, но в этом году поднялся в легкий вес. Ломаченко провел в полулегком весе пять поединков, завершив все досрочно.
Лучшие боксеры XXI века в своих весовых категориях по версии Max Boxing:
Тяжелый вес – Владимир Кличко
Полутяжелый вес – Рой Джонс-младший
Суперсредний вес – Андре Уорд
Средний вес – Бернард Хопкинс
Первый средний вес – Рональд Райт
Полусредний вес – Флойд Мэйвезер-младший
Первый полусредний вес – Теренс Кроуфорд
Легкий вес – Хуан Мануэль Маркес
Полулегкий вес – Василий Ломаченко
Первый полулегкий вес – Крис Джон
Легчайший вес – Мэнни Пакьяо
Первый легчайший вес – Шинсуке Яманака
Второй наилегчайший вес – Наойя Инуэ
Наилегчайший вес – Роман Гонсалес
Первый наилегчайший вес – Донни Ньетес
Минимальный вес – Ванхенг Менайотин