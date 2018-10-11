Британский боксер Беллью: я – дурак, раз решился на такой рисковый бой с Усиком

Британец опасается повреждений в бою с украинским абсолютным чемпионом мира.

Британец Тони Беллью прокомментировал предстоящий бой против украинского абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

«Я – дурак, раз согласился вновь пойти на такой рисковый бой. Я женился на девчонке моей мечты. И она не в восторге от того, что я вновь выйду на ринг. Этот бой должен быть последним. И я честно хочу сказать, что он будет последним. Но будет много заманчивых предложений, когда у меня на руках будет четыре чемпионских пояса», — цитирует Беллью SportArena со ссылкой на издание Boxing Scene.

«Я действительно так считаю. Когда у меня на руках будет четыре пояса, никто больше не скажет, что я — андердог. И знаете что? Мне кажется, именно в такой момент лучше всего уйти из спорта. Но это я сейчас так говорю. А между сейчас и тогда много чего произойдет».

35-летний Беллью в последний раз проигрывал еще в 2013 году - Адонису Стивенсону в полутяжелом весе. После того боя британец поднялся в крузервейт, где выиграл десять боев подряд.

В двух последних боях Беллью нокаутировал своего знаменитого соотечественника Дэвида Хэя, заставив того завершить карьеру.

Как сообщал УНИАН, бой Тони Беллью против украинца Александра Усика состоится в Манчестере 10 ноября. Для англичанина это будет последний бой в карьере и единственный шанс стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Он принял решение о завершении карьеры, потому что считает Александра Усика слишком опасным соперником.