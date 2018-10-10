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Сегодня стартует продажа билетов на бой Ломаченко - Педраса

12:06, 10 октября 2018
Бокс
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Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся 8 декабря / BoxingScene

10 октября начнется продажа билетов на боксерский поединок между обладателем пояса WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Об этом сообщает BoxingScene.

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Самый дешевый билет обойдется в 56 долларов (1 562 гривны), а самый дорогой – в 506 долларов (14 117 гривен). Также есть билеты, стоимость которых 106 долларов (2977 гривен), 206 долларов (5785 гривен) и 356 долларов (9997 гривен).

Бой пройдет 8 декабря на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Ломаченко уже приступил к спаррингам перед поединком с Педрасой.

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Теги: #бой Ломаченко - Педраса