Сегодня стартует продажа билетов на бой Ломаченко - Педраса
12:06, 10 октября 2018Бокс
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Самый дешевый билет обойдется в 56 долларов, а самый дорогой – в 506.
Василий Ломаченко и Хосе Педраса встретятся 8 декабря / BoxingScene
10 октября начнется продажа билетов на боксерский поединок между обладателем пояса WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой. Об этом сообщает BoxingScene.
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Самый дешевый билет обойдется в 56 долларов (1 562 гривны), а самый дорогой – в 506 долларов (14 117 гривен). Также есть билеты, стоимость которых 106 долларов (2977 гривен), 206 долларов (5785 гривен) и 356 долларов (9997 гривен).
Бой пройдет 8 декабря на Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что Ломаченко уже приступил к спаррингам перед поединком с Педрасой.
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