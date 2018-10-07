Россиянин Нурмагомедов победил Макгрегора в UFC, устроив затем массовую драку

Поединок завершился скандалом.

В воскресенье рано утром по киевскому времени состоялся бой за звание чемпиона UFC в легком весе, в котором встретились Хабиб Нурмагомедов (Россия) и Конор МакГрегор (Ирландия). Бой проходил в Лас-Вегасе (США).

Поединок проходил с полным преимуществом Нурмагомедова, который доминировал над своим соперником. В четвертом раунде МакГрегор, который перед этим два года не проводил бои ММА, сдался после удушающего приема со стороны своего соперника.

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Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Сразу после окончания боя Нурмагомедов полез в драку с болельщиками, которые были яростно настроены против россиянина. Церемония награждения победителя так и не состоялась.

Конор МакГрегор потерпел второе поражение в UFC. У Хабиба Нурмагомедова остается 100-процентный показатель побед. За всю карьеру у Хабиба нет ни одного поражения (27-0).

Напомним, UFC– самая популярная в мире организация, которая проводит турниры по смешанным единоборствам.