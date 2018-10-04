Виталий Кличко и президент WBC спели хит The Beatles на "вечере талантов" (видео)

В рамках конгресса WBC в Киеве состоялся конкурс талантов.

Мэр Киева, «вечный» чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко вместе с участниками 56-го конгресса WBC, который впервые проходит в Киеве, принял участие в шоу «У WBC есть таланты».

Свой талант в игре на гитаре Виталий Кличко продемонстрировал, исполнив вместе с президентом WBC Маурисио Сулейманом и небольшой рок-группой хит The Beatles «Let it be». Кличко играл на гитаре и пел, а глава WBC исполнял партию на ударных и подпевал.

Как сообщал УНИАН, на благотворительном аукционе в рамках 56-го конгресса WBC организаторы собрали почти $200 000.