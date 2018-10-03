Владимир Кличко нашел новую пассию после разрыва с Панеттьери

Сесилия Брекхус тоже занимается боксом.

Владимир Кличко недавно разошелся с актрисой Хейден Панеттьери, с которой встречался долгое время.

Панеттьери не скрывала своих отношений с новым кавалером, выкладывая фотографии в соцсетях, но и Владимир уже успел найти новую пассию в лице Сесилии Брекхус, сообщает SportArena.

С новой дамой сердца украинского боксера заприметили вместе на 56-м конгрессе WBC.

37-летняя девушка также очень известный боксер. Она стала первой женщиной в истории, которая собрала у себя чемпионские титулы всех основных организаций (IBF, IBO, WBA, WBO и WBC).

Сесилия Брекхус выиграла все 34 боя в карьере, а в 2017 году получила награду лучшему боксеру года. С 2015 года ее представляет промоутерская компания братьев Кличко K2.

Как сообщал УНИАН, Конгресс WBC проходит в Киеве с 30 сентября по 5 октября.