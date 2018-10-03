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Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Беллью

15:41, 03 октября 2018
Бокс
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Усик продолжает подготовку к бою с Беллью / facebook.com/Alexanderusyk

Об этом сам наш спортсмен сообщил постом на личной странице в Facebook

"Пока в Киеве кипит и бурлит жизнь на конгрессе WBC, подготовка к бою с Беллью идёт полным ходом", - подписал Усик размещенные в посте фотографии.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.

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Теги: #бокс#Усик абсолютный чемпион мира#бой Усик - Белью