Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Беллью

Клип снимали в Англии, где проходит подготовка украинского боксера.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик принял участие в сьемках промо-ролика к бою с Тони Беллью.

Об этом сам наш спортсмен сообщил постом на личной странице в Facebook.

"Пока в Киеве кипит и бурлит жизнь на конгрессе WBC, подготовка к бою с Беллью идёт полным ходом", - подписал Усик размещенные в посте фотографии.

Как сообщал УНИАН, бой Усик-Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.