Они вошли в историю как братья-чемпионы с наибольшим количеством боев.

Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннесса как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

«Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд – это рекорд всех, кто поддерживал братьев Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны», – сказал Виталий Кличко.

Читайте также15 лет спустя: Кличко и Льюис встретились в боксерских перчатках во время Конгресса WBC в Киеве (фотогалерея)

Владимир Кличко провел 69 поединков в профессиональном ринге, победил 64 раза, 53 победы одержал нокаутом. Проиграл 5 раз, четырежды нокаутом.

Виталий Кличко провел 47 профессиональных боев, в которых добыл 45 побед, 41 из них нокаутом. Проиграл дважды нокаутом.

На двоих братья Кличко провели 116 поединков.

Напомним, что с 1-го по 5 октября в Киеве проходит 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В столицу Украины прибыли легенды мирового бокса Леннокс Льюис, Эрик Моралес, Эвандер Холифилд и другие. Всего для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран.