15 лет спустя: Кличко и Льюис встретились в боксерских перчатках во время Конгресса WBC в Киеве (фотогалерея)

На сцене присутствовал доктор, который 15 лет назад прервал бой Льюиса и Кличко-старшего из-за рассечения.

В Киеве состоялось торжественное открытие 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который продлится до 5 октября. В Киев приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран мира.

Во время открытия Конгресса WBC состоялась долгожданная встреча легенд мирового бокса Виталия Кличко и Леннокса Льюиса, которые детально обсудили свой бой 2003 года.

«В чем я был уверен, так это в том, что ты, Виталий, дрался как чемпион, но также я был уверен, что у тебя будет еще один шанс завоевать пояс», – сказал Льюис, передает Xsport.

Интересно, что на сцене присутствовал также доктор Пол Уоллес, который тогда рекомендовал рефери остановить бой. Он и сейчас детально осмотрел бровь Виталия.

Как ранее сообщал УНИАН, президент WBC Маурисио Сулеман вручил Виталию Кличко новый пояс с украинским флагом.

Продлится конгресс WBC до 5 октября.