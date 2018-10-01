Президент WBC вручил Кличко новый пояс с украинским флагом

56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) 1 октября начался в столице Украины.

Официальное лого и новый пояс WBC теперь будут с украинским флагом на переднем плане.

Об этом заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман во время церемонии открытия 56-го конгресса организации, который впервые проходит в Киеве.

«Вы знаете, что все боксеры мечтают о зеленом поясе WBC. И этот трофей постоянно меняется, как и все мы. Я хочу презентовать новый пояс с новым логотипом WBC. На нем теперь есть Украина», - заявил президент Всемирного боксерского совета. Первый такой пояс с украинским флагом на переднем плане логотипа Маурисио Сулейман вручил вечному чемпиону WBC Виталию Кличко.

«Новый пояс с украинским флагом! Это большая честь для нашей страны и для меня лично. Это еще один большой плюс того, что конгресс WBC проходит здесь – в Киеве», - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC) 1 октября начался в столице Украины. В Киев приехали звезды мирового бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес и многие другие. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран мира. Продлится конгресс до 5 октября.