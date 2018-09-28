Ломаченко хочет перейти в более тяжелую весовую категорию

Украинский боксер сделал важное заявление о своем спортивном будущем.

Украинский боксер Василий Ломаченко, выступающий в легкой весовой категории, заявил, что у него в планах есть переход в первый полусредний вес.

Об этом украинец рассказал в интервью британскому Sky Sports, сообщает Апостроф.

"В декабре я проведу бой с Педрасой и после этого смогу говорить о планах на 2019 год. Думаю, что затем я встречусь с Майки Гарсией, который владеет двумя титулами и победитель получит все.

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Сейчас я боксирую в легком весе, но через пару лет думаю подняться в первую полусреднюю весовую категорию. Это зависит от моих габаритов и ощущений. Никто не знает, что произойдет за эти годы. Быть может мне вообще придется завершить карьеру", - сказал Ломаченко.

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке, в знаменитом зале Мэдисон Сквер Гарден.