Президент WBC: Для меня Виталий Кличко - один из лучших чемпионов в истории бокса

Маурисио Суоейман приехал в Киев для участия в Конгрессе Всемирного боксерского совета.

Президент Всемирного боксерского Совета (WBC) Маурисио Сулейман на пресс-конференции, посвященной 56-му Конгрессу организации, оценил подготовку города к масштабному боксерскому саммиту, а также отметил положительное влияние бокса в воспитании молодого поколения.

По словам Сулеймана, он поражен переменами, произошедшими в Украине и ее столице, а улыбки и гостеприимство украинцев – то, что согревает его душу даже в холодную погоду, сообщает Братство Кличко.

«Для меня Виталий Кличко - один из лучших чемпионов WBC. Я очень рад, и для меня большая честь находиться сейчас в Киеве. Но я не впервые в вашем городе и вашей стране. Приехав сюда вновь, я увидел, каким красивым и современным стал город, - цитирует Сулеймана портал PROMAN Ukraine. - Правда, я чуть огорчен, поскольку Виталий пообещал мне хорошую погоду, но сейчас холодно и идет небольшой дождь. Но моя сердце согревают улыбки и гостеприимство украинцев. Очень рад, что именно Киев стал столицей бокса на время проведения Конгресса.

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Мир наблюдает за этим событием, а все гости и участники Конгресса рады приехать к вам. Бокс – лучший спорт в мире, который дает возможность молодым людям стать теми, кем они мечтают. Он открывает даже те двери, которые многим кажутся закрытыми. Бокс – прямая возможность уберечь молодежь от негативного влияния улицы и криминала.

Киев – красивый и безопасный город, и я рад, что многие, кто впервые приехал к вам, в этом убедятся. Украина стала одной из топ-стран в боксе. Виталий и Владимир Кличко – были самой большой силой в нашем виде спорта в течении длительного времени. Василий Ломаченко и Александр Усик побеждали на Олимпиады и стали чемпионами мира среди профессионалов. Есть титул и у Александра Гвоздика. Бокс меняет жизнь людей. Я вижу, что у вас многие люди имеют маленькие боксерские перчатки в качестве брелоков и талисманов. Я замечаю, как много внимания уделяется предстоящему событию. Я вижу много спортивных залов.

Виталий и Владимир Кличко – те люди и спортсмены, на которых хочет равняться молодежь. Хочу поблагодарить мера и чемпиона, а также его команду за проделанную работу, потому что это событие станет одним из самых грандиозных. Это будет Конгресс единения, и нет лучшего примера, чем Виталий Кличко».

Как сообщал УНИАН, 56-й Конгресс WBC пройдет в столице Украины с 30 сентября по 5 октября,