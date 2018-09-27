Владимир Кличко посетит Конгресс WBC в Киеве

Владимир присоединится к звездной команде выдающихся чемпионов, которые приедут в Киев для участия в знаменательном событии в мире бокса

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко станет гостем 56-го Конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30-го сентября по 5-е октября будет проходить в столице Украины.

Как сообщил председатель оргкомитета 56-го Конгресса WBC Виталий Кличко, Владимир присоединится к звездной команде выдающихся чемпионов, которые приедут в Киев для участия в знаменательном событии в мире бокса, сообщает Братство Кличко.

И хотя пояс WBC – единственный, за который по иронии судьбы и различными спортивными обстоятельствами, Владимир Кличко не спорил ни разу, авторитет украинца в боксерском мире, его достижения и статус, делают украинца желанным гостем.

Ранее свой приезд в Киев на Конгресс WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу, Оскар Де Ла Хойя и другие легенды бокса.

Всего, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. Среди них — действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал «Вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.