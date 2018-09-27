Ломаченко готов встретиться с Гарсией в 2019 году

Пока украинец остановится на своей весовой категории.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко готов встретиться с обладателем титулов WBC и IBF Майки Гарсией в 2019 году.

"Сейчас предстоит бой с Педрасой, а потом уже можно будет говорить о 2019 году. Думаю, что можно планировать поединок против Майки Гарсии. У него есть два титула, и победитель этого заберет все", - сказал украинец, которого цитирует Sky Sports.

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Василий добавил, что пока остановился в своей весовой категории, а через несколько лет планирует подняться в весе. Однако не исключает ситуации, что надо будет и опуститься в весе.

Напомним, 8 декабря Ломаченко проведет бой против Педрасы. Василий не боксировал с мая из-за травмы.