Ломаченко готов встретиться с Гарсией в 2019 году
13:58, 27 сентября 2018Бокс
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Пока украинец остановится на своей весовой категории.
Ломаченко не боксировал с мая из-за травмы / boxingscene.com
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко готов встретиться с обладателем титулов WBC и IBF Майки Гарсией в 2019 году.
"Сейчас предстоит бой с Педрасой, а потом уже можно будет говорить о 2019 году. Думаю, что можно планировать поединок против Майки Гарсии. У него есть два титула, и победитель этого заберет все", - сказал украинец, которого цитирует Sky Sports.
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Василий добавил, что пока остановился в своей весовой категории, а через несколько лет планирует подняться в весе. Однако не исключает ситуации, что надо будет и опуститься в весе.
Напомним, 8 декабря Ломаченко проведет бой против Педрасы. Василий не боксировал с мая из-за травмы.
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