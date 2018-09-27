Гвоздик и Стивенсон проведут бой перед поединком супертяжеловесов Уайлдера и Фьюри

Бои развели по времени ради американского телевидения.

Американский кабельный телеканал Showtime, у которого есть права на два супербоя, которые состоятся 1 декабря - Гвоздик против Стивенсона и Уайлдер против Фьюри, развел события по времени, чтобы показать обы в прямом эфире.

Сперва состоится канадское шоу, а по его завершению начнётся PPV-трансляция из Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США), сообщает VRinge.com.

Напомним, что поединок действующего чемпиона WBC в весе до 79,4 кг канадца Адониса Стивенсона (29-1-1, 24 КО) и «временного» чемпиона украинца Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) состоится 1 декабря на крытой арене Centre Videotron в Квебеке (Канада).

В этот же день состоится бой супертяжей Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и Тайсона Фьюри (27-0, 19 КО) В Лос-Анджелесе.

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Между тем, Стивенсон и Гвоздик уже отметились красноречивыми заявлениями.

Стивенсон: «Знаю, многие уже списали меня со счетов. Уверены, что 1 декабря этот молодой небитый олимпийский призёр завершит мою эру правления в дивизионе. Но я готовлю всем недоброжелателям мощное послание. Вы увидите, что я по-прежнему №1 дивизиона. И мне ещё предстоит написать парочку страниц в истории моего правления полутяжёлым весом. Я не разочарую своих болельщиков. Одержу победу нокаутом!»

Гвоздик: «Я — один из лучших бойцов полутяжёлого веса. Пришло время доказать это всем. WBC предоставил мне такую возможность, и я благодарен им за это. Адонис уже слишком подзадержался в роли чемпиона. Пришло моё время».