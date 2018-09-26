Определились соперники Чухаджяна и Фанияна в боях турнира «Вместе с легендами»

Турнир пройдет в рамках Конгресса WBC в присутствии Кличко, Льюиса и Холифилда.

Стали известны участники заключительных титульных поединков турнира по профессиональному боксу, который состоится 2 октября в столичном Дворце спорта.

Это будет уникальное событие для Украины, ведь за действиями боксеров в ринге будут внимательно наблюдать мэр Киева Виталий Кличко, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Назим Хамед, Эрик Моралес, Тони Белью и еще более 500 почетных гостей из 160 стран, которые являются участниками 56-го Конгресса WBC (пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября), сообщает Братство Кличко.

В рамках турнира «Вместе с легендами», организаторами которого выступили украинские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions, состоятся четыре титульных боя. Как мы уже сообщали, главным боем вечера станет поединок 20-летнего чемпиона мира WBC среди юниоров Рамиля Гаджиева (7-1-1), на кону которого будет стоять титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76, 2 кг). Соперник украинца, 27-летний мексиканец Бруно Сандовалом (23-2-1), является ярко выраженным нокаутером, который в 23 боях одержал 20 побед, 17 из них нокаутом.

Непобежденный 21-летний Хасан Байсангуров (16-0-0) проведет первую защиту своего титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Соперником проживающего в столице Украины боксера станет Пауль Рамон Валензуэла-младший. 31-летний мексиканец провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 23 выиграл, в 16 из них победил досрочно.

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Запомнившийся украинским фанам бокса по июньскому турниру во Дворце спорта 22-летний Карен Чухаджян (12-1-0) оспорит титул чемпиона мира WBC среди юниоров в полусреднем весе (до 66,7 кг). Соперником Карена стане 20-летний мексиканец Дилан Лоза. В активе Дилана также 13 поединков на профессиональном ринге, в которых он добыл 12 побед (семь – нокаутом) при одном поражении. Единственную неудачу Лоза потерпел два года назад, в своем пока что первом поединке за пределами Мексики, уступив в декабре 2016-го в США американцу Флавио Родригесу. Рост Лозы – 180 см, размах рук – 178 см. После поражения от Родригеса Дилан выиграл семь поединков, последний из которых – в июне этого года.

Четвертым титульным поединком вечера станет бой Арама Фанияна (13-0-0) за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлегком весе. Соперником Арама станет еще один представитель Мексики, пока еще непобежденный 19-летний Рене Теллес Жирон, дебютировавший на профессиональном ринге в октябре 2015-го года. За это время Рене Теллес провел уже 11 поединков. Все выиграл, шесть – досрочно. За пределами Мексики Рене дрался дважды, выиграв два боя в Колумбии. В нынешнем году мексиканец провел один поединок, победив опытного Хосе Гуадалупе Росалеса.

Начало боксерского вечера в 18:00. Билеты уже в продаже, стоимость от 100 до 2000 грн.