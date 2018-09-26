Чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя приедет на Конгресс WBC

Конгресс впервые пройдет в столице Украины с 30 сентября по 5 октября.

Легендарный американский боксер, чемпион мира в шести весовых категориях, в свое время возглавлявший рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий, а сейчас один из самых влиятельных боксерских промоутеров в мире Оскар Де Ла Хойя примет участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC).

Де Ла Хойя, заслуживший прозвище «Золотой мальчик», поскольку бои с его участием были проданы на кабельных телегигантах за почти 700 миллионов долларов, присоединится к звездных гостям Конгресса, сообщает Братство Кличко.

Ранее свой приезд в Киев на Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легенды бокса.

Всего, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал «Вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, Конгресс WBC с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.