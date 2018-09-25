Усик: бой с Беллью – не самый простой, но самый короткий путь к поединку с Джошуа

Александр Усик поделился ожиданиями от предстоящей встречи в ринге против Тони Беллью.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик объяснил, почему он принял решение провести поединок с британцем Тони Беллью.

Ответ он предоставил во время первой официальной пресс-оконференции накануне боя с Беллью, которая состоялась в Манчетсере, сообщает Isport со ссылкой на BoxingScene.

"Единственная причина, по которой я согласился на бой с Беллью – то, что этот поединок поможет мне добраться до Джошуа. Это часть нашей стратегии в сотрудничестве с известным промоутером Эдди Хирном, который работает и с Тони, и с Энтони, также с Диллианом Уайтом и еще парой тяжеловесов.

Безусловно, бой с Беллью – не самый простой, но самый короткий путь к моему поединку с Джошуа", – отмечает украинец.

Как сообщал УНИАН, бой Усика и Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.