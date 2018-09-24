Опубликован захватывающий промо-ролик боя Усик — Беллью

Бой состоится 10 ноября в английском Манчестере.

Организаторы боксерского поединка за титулы абсолютного чемпиона мира, в котором Александр Усик будет защищать свои пояса в поединке против британца Тони Беллью, представили промо-ролик поединка.

Видео появилось на канале Matchroom Boxing в You-Tube.

Бой украинца Александра Усика и британца Тони Белью состоится 10 ноября на Манчестер Арене.

Об этом ранее сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк посредством поста в своем Facebook.

На кону будут стоять пояса Усика по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring. Бой состоится в рамках тяжелого веса. Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Этот титул он получил после боя против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской серии, который состоялся в июле нынешнего года в Москве.