Поветкин показал разбитое лицо и рассказал, как себя чувствует после боя с Джошуа (видео)

По словам Поветкина, нокаут не оказался для него тяжелым.

Российский спортсмен Александр Поветкин после поражения от Энтони Джошуа заявил об отсутствии серьезных травм, несмотря на нокаут и необходимость в медицинской помощи сразу по окончании боя.

Россиянин признался, что его здоровье находится в оптимальном состоянии, и внимания медиков требовало лишь рассечение, которое оперативно удалось зашить. По словам Поветкина, нокаут не оказался для него тяжелым.

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«Со здоровьем серьезных проблем нет. Было лишь рассечение», - сказал он, уточнив, что дополнительная медицинская помощь боксеру не потребовалась.

Российский боксер Александр Поветкин на лондонском стадионе «Уэмбли» не смог оспорить титулы действующего чемпиона WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. В седьмом раунде россиянина отправили в нокаут, и поединок был остановлен.