Усик снял видео в поддержку Поветкина и нарвался на волну оскорблений в соцсетях (видео)
Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед боем между Поветкиным и Джошуа снял видео, где выступил в поддержку россиянина, чем разозлил пользователей соцсетей.
"Саня, завтра успехов тебе, силы, и чтобы четенько все прошло, как ты задумал", - говорит Александр Усик в обращении.
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Это обращение вызвало волну критики в соцсетях.
По Усику вопрос закрыт.— Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) September 23, 2018
Чемодан,вокзал,россия!!! pic.twitter.com/iMrSvRah11
"Поветкин защищает цвета страны, которая убивает украинцев, а Усик дружит с Поветкиным. Друг моего врага, мой враг"; "Усику пора на ПМЖ в Россию к мешебратьям. Пусть теперь утешает Витязя, только что бы чётенько так утешал, по скрепному"; "Ватан 80lvl"; "По этому щербатому уже давно вопрос закрыт, он всегда был на два фронта, и в трусах с трезубцем скакал, крича "Слава Украине!" и к попам русским успевал сбегать помолиться...", "У Усика духовная скрепа, по нему вопрос давно закрыт", - возмущаются пользователи соцсетей.
В то же время, многие пользователи встали на защиту боксера.