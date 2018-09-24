Падение "Русского витязя"-2: как Джошуа уничтожил Поветкина на ринге (фоторепортаж, видео)

Британец расправился с соперником в седьмом раунде.

В ночь на 23 сентября в Лондоне состоялся бой между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным. На кону стояли чемпионские пояса ЭйДжея.

Джошуа победил Поветкина, нокаутировав его в 7-м раунде.

Россиянин в начале боя разбил нос сопернику, а потом и сам получил рассечение. А в середине седьмого раунда Джошуа поймал Поветкина на контратаке и отправил в нокдаун. Россиянин поднялся, но тут же поймал нокаутирующий удар в подбородок.

Для Поветкина это поражение стало вторым в карьере.

Первой он потерпел от Владимира Кличко в 2013 году. Джошуа остался непобежденным - он выиграл все 22 боя в карьере.

Реванша между боксерами не будет. Соответствующий пункт в контракте было предусмотрено лишь в случае победы российского боксера.

Следующий бой Энтони состоится 13 апреля 2019 года, его соперником может стать Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер.