Джошуа разбил Поветкина и защитил титулы чемпиона мира по боксу
В Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» состоялся титульный бой в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и Александром Поветкиным из России.
Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса.
В этом бою на кону стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.
Поветкин начал бой неожиданно активно и имел преимущество в первых двух раундах. Накануне боя на котировках букмекеров россиянин считался явным аутсайдером. Впрочем, к третьему раунду Джошуа пришел в себя и быстро выровнял ситуацию в ринге.
В дальнейшем Джошуа отправил в нокдаун соперника в середине 7-го раунда, после чего "добил" соперника уже в следующем раунде.
Таким образом, Джошуа защитил все свои титулы чемпиона мира.