Джошуа разбил Поветкина и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Британец продолжить быть чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

В Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли» состоялся титульный бой в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и Александром Поветкиным из России.

Три титула чемпиона мира достались Энтони Джошуа, который защитил свои чемпионские пояса.

В этом бою на кону стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

Поветкин начал бой неожиданно активно и имел преимущество в первых двух раундах. Накануне боя на котировках букмекеров россиянин считался явным аутсайдером. Впрочем, к третьему раунду Джошуа пришел в себя и быстро выровнял ситуацию в ринге.

В дальнейшем Джошуа отправил в нокдаун соперника в середине 7-го раунда, после чего "добил" соперника уже в следующем раунде.

Таким образом, Джошуа защитил все свои титулы чемпиона мира.