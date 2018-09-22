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WBC утвердил дату и место титульного боя Гвоздик - Стивенсон

20:44, 22 сентября 2018
Бокс
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Стивенсон и Гвоздик проведут очный бой 1 декабря / vringe.com

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил дату и место поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе канадцем Адонисом Стивенсоном и "временным" чемпионом украинцем Александром Гвоздиком.

Поединок состоится в Квебеке (Канада) 1 декабря 2018 года, сообщает Isport.

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Для Стивенсона этот бой станет десятой защитой чемпионского пояса.

Ранее сообщалось, что перед поединком с Алонисом Стивенсоном украинский боксер  сменил  тренера.

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Теги: #бокс#WBC#Александр Гвоздик