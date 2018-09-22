WBC утвердил дату и место титульного боя Гвоздик - Стивенсон

Украинец Александр Гвоздик почти через два месяца может стать чемпионом мира.

Всемирный боксерский совет (WBC) подтвердил дату и место поединка между чемпионом мира в полутяжелом весе канадцем Адонисом Стивенсоном и "временным" чемпионом украинцем Александром Гвоздиком. Поединок состоится в Квебеке (Канада) 1 декабря 2018 года, сообщает Isport. Читайте такжеБой украинца Гвоздика за титул WBC состоится 1 декабря Для Стивенсона этот бой станет десятой защитой чемпионского пояса. Ранее сообщалось, что перед поединком с Алонисом Стивенсоном украинский боксер сменил тренера.

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