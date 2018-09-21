Джошуа перевесил Поветкина на 11 килограммов за сутки до титульного боя

Поединок состоится в субботу в Лондоне.

В Лондоне состоялась официальная процедура взвешивания чемпиона мира по трём версиям британца Энтони Джошуа и российского супертяжеловеса Александра Поветкина.

На весах у Поветкина во время процедуры взвешивания оказалось 100,7 килограмма, а у Энтони – 111,8 килограмма, сообщает Prosportua.

Относительно предстоящего поединка Джошуа сказал: “Когда ты во что бы то ни стало хочешь нокаутировать соперника, можешь нарваться на мощный удар, который перевернёт ход встречи. Нет, в бою с Поветкиным мне надо быть умнее”.

В свою очередь Поветкин тоже высказался относительно предстоящего поединка. “Не думаю, что он будет боксировать так, как Кличко. Но мы готовы к разным событиям. Мы проработали все: его действия в атаке, будет ли он “вязать”, его действия вторым номером. Главное сейчас – всё это выполнить”, – сказал претендент.

Бой пройдёт 22 сентября на лондонском стадионе “Уэмбли”. Согласно информации промоутера Джошуа Эдди Хирна, поединок посетят украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик.