"Очень трудно заставить себя работат": Ломаченко рассказал о трудностях выхода из отпуска

Ломаченко также сказал, что "не соскучился по рингу".

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко заявил, что ему трудно заставить себя снова начать тренироваться после длительного отпуска.

Об этом Ломаченко рассказал в интервью своему официальному каналу на YouTube, пишет "Апостроф".

"Перерыв действительно очень большой. Сейчас очень тяжело заставить себя работать и собраться. Отдых получился очень разноплановым: природа, охота, рыбалка, друзья, семья, шашлыки, даже один раз получилось выехать заграницу с Сашей Усиком, с кумовьями, с детками на море.

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Соскучился ли по рингу? Не сказал бы, что соскучился. Когда пульс поднимается за 160, сразу же пропадает желание работать. Это первые такие длительные каникулы в моей карьере. Они расслабили немного. Но знаю, что у меня впереди, какие цели и задачи. Они заставят меня собраться", - сказал Ломаченко.