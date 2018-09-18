Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке

Определена точная дата проведения титульного боксерского поединка.

Бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико состоится 8 декабря в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что бой пройдет в начале декабря, а точную дату сегодня назвал американский The Ring.

В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе - Ломаченко пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA, Педроса - пояс WBО.

Бой состоится в знаменитом зале Madison Square Garden, где Ломаченко будет драться уже в третий раз. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.