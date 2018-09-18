Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке
14:43, 18 сентября 2018Бокс
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Определена точная дата проведения титульного боксерского поединка.
Ломаченко проведет объединительный бой за титулы чемпиона мира / ringtv.com
Бой между украинцем Василием Ломаченко и Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико состоится 8 декабря в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что бой пройдет в начале декабря, а точную дату сегодня назвал американский The Ring.
В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе - Ломаченко пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA, Педроса - пояс WBО.
Бой состоится в знаменитом зале Madison Square Garden, где Ломаченко будет драться уже в третий раз. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.
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