цей матеріал доступний українською

Бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке

14:43, 18 сентября 2018
Бокс
169 0
Ломаченко проведет объединительный бой за титулы чемпиона мира / ringtv.com

Ранее сообщалось, что бой пройдет в начале декабря, а точную дату сегодня назвал американский The Ring.

В этом поединке оба боксера впервые будут защищать чемпионские титулы в легком весе - Ломаченко пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBA, Педроса - пояс  WBО.

Бой состоится в знаменитом зале Madison Square Garden, где Ломаченко будет драться уже в третий раз. Ранее он побеждал здесь Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #бокс#Ломаченко#следующий бой Ломаченко