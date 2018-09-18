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Легендарных боксеров Льюиса и Холифилда в Киеве будут кормить борщом и салом

12:52, 18 сентября 2018
Бокс
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Гостей Конгресса WBC будут кормить традиционными блюдами украинской кухни / klitschko-brothers.com

Украинский оргкомитет Конгресса готовит несколько сюрпризов для звездных гостей и участников мероприятия, сообщает Братство Кличко.

Среди которых – возможность познакомиться с традиционной украинской кухней. В меню для чемпионов обещают обязательное присутствие любимых украинцами борща, сала с чесноком и вареников.

Напомним, что свое участие в Конгрессе подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, Хулио Сезар Чавес, Александр Усик, Риддик Боу, Эрик Моралес и другие легендарные действующие боксеры и чемпионы прошлых лет.

В столицу Украины прилетят около 600 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал «Вечный» чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, Конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

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Теги: #бокс#Кличко#конгресс WBC в Киеве